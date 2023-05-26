Монгольский TDB объявляет об успешном IPO: заказы превышают первоначальную цель в ₮83,5 млрд

CentralAsia (MNG) - ООО «Trade and Development Bank of Mongolia» (MSE: TDB) объявило о закрытии первичного публичного размещения акций (IPO). Компания предложила 2 530 047 новых акций или 5% от общего количества выпущенных акций (после IPO) по цене 33 000 тугриков за акцию (или эквивалент 9,55 долларов США) и стремилось привлечь в общей сложности 83,5 миллиарда тугриков (или эквивалент 24,2 миллиона долларов США), из которых 85% было предложено стратегическим инвесторам, а 15% было предложено населению.

IPO TDB было полностью подписано в течение нескольких часов после формирования книги заявок на первичном рынке, что было обусловлено высоким спросом со стороны инвесторов. На новые акции TDB было подписано 2418 инвесторов, и общая сумма полученных акций составила порядка 105,5 млрд тугриков или превышение подписки на 126,4%.

Ожидается, что чистая выручка от размещения будет использована для расширения «зеленых» и устойчивых кредитных операций TDB в соответствии с его среднесрочной стратегией стать «Зеленым банком» (Green Bank) с разделением 50%, 30%, 20% для корпоративных, розничных и малых и средних бизнес-кредитов (SMB) соответственно.

ООО «Mirae Asset Securities Mongolia» выступило основным андеррайтером IPO, а ООО «TDB Securities» выступило со-андеррайтером. Недавно выпущенные обыкновенные акции TDB начнут торговаться на Монгольской фондовой бирже в течение следующих нескольких дней под тикером «TDB». Текущие акционеры, владеющие 3% и более от общего количества выпущенных акций, и инвесторы, принявшие участие в IPO в качестве стратегических инвесторов, не смогут продать свои акции в течение шести месяцев с момента начала торгов ценными бумагами на вторичном рынке.

Двигаясь вперед, TDB удвоит свои среднесрочные бизнес-стратегии, направленные на то, чтобы стать «зеленым банком», что обусловлено сильным ростом его портфеля устойчивых и «зеленых» кредитов, а также быстрым увеличением своей доли рынка в сегментах розничных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса за счет сильного акцент на дальнейшем улучшении обслуживания клиентов, цифровой инфраструктуры и корпоративной ответственности.

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