Начинается регистрация на международный марафон «UB Marathon 2023»

CentralAsia (MNG) - С 2014 года проводится международный марафон «UB Marathon» для развития беговых видов спорта в Монголии, увеличения числа людей, интересующихся бегом, а также для привития физического и умственного воспитания подрастающему поколению.

В этом году марафон будет проведен как день Администрацией губернатора столицы, Департаментом физкультуры и спорта столицы, ООО «High Payment Solutions» /Hipay/ и Монгольской ассоциации легкой атлетики в субботу, 3 июня, на площади Сухэ-Батора.

В этом году услуга будет предоставлена участникам, а успешные участники получат онлайн-сертификацию. Участникам, зарегистрировавшимся для участия в забеге на 10 км, 21 км и 42 км, будут выданы браслеты, номера, марафонские значки и наклейки, а на площади Сухэ-Батора будут продаваться такие товары, как одежда и бутылки с водой с логотипом марафона.

Организаторы рассказали, что планируют создать условия, чтобы люди могли показать своим детям пользу занятий спортом, вместе побегать и провести день, полный воспоминаний. Кроме того, будет уделено внимание озеленению беговой трассы, на финише будут установлены дорожная и километровая разметка, пункты раздачи воды волонтеров, место для фотосессии.

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