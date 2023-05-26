В столичном районе Сонгинохайрхан открылся сельскохозяйственный производственно-учебный центр

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Доступное животноводство», реализуемого Global Civic Sharing Office, в 2022 году началось строительство «Центра сельскохозяйственного производства и обучения», чтобы расширить возможности сельских владельцев и производителей скота. И сегодня он открыт.

Этот долгосрочный проект «Доступное животноводство», реализуемый Global Civic Sharing Office, является крупной инвестицией в сельскохозяйственное развитие Монголии и очень важен для развития интенсивного животноводства в столичном регионе и для обеспечения продовольствием. снабжение и безопасность населения – важный проект.

В рамках проекта в 21-м округе Сонгинохайрханского района построен Комплексный учебный центр площадью 1500 кв. м для расширения возможностей животноводов и специалистов отрасли, повышения качества и продуктивности продукции животноводства.

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