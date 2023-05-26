Казахстан и Египет рассмотрят введение взаимного безвизового режима на 14 дней

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Египет рассмотрят введение взаимного безвизового режима на 14 дней. Об этом говорилось на встрече министра культуры и спорта РК Асхата Оралова с послом арабской республики Манал Эльшиннави, передает «Казинформ».

Манал Эльшиннави отметила, что Египет – третье по популярности направление у казахстанских туристов, и выразила интерес в введении взаимного 14-дневного безвизового режима.

«Этот вопрос мы тоже будем прорабатывать. Казахстану есть что предложить гостям из Египта, в том числе инвестиционные проекты в туристическом секторе нашей страны», - сказал Оралов.

Также сообщается, что в ближайшие дни казахстанская делегация посетит Египет для участия в церемонии открытия мечети «аз-Захир Бейбарыс» и международной научно-практической конференции, посвященной Султану Бейбарсу. В этом году в Казахстане отмечается его 800-летие.

Кроме того, стороны обсудили проведение в ноябре этого года VI заседания межправительственной комиссии, а Эльшиннави заявила о намерении провести в Национальном музее Казахстана выставку исламской культуры мамлюкского периода.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения