Монгольские студенты будут учиться в Российском университете нефти и газа

CentralAsia (MNG) - В рамках стипендиальной программы ОАО «Роснефть» Российской Федерации в 2023-2024 учебном году будут отобраны девять студентов для обучения в Российском университете нефти и газа имени И.М. Губкина и Московском университете международных отношений.

В частности, пять студентов по специальностям «естественные науки», «экология», «охрана природы», «экономика», «управление производством», «управление организациями», «нефть, природный газ и энергетика» будут обучаться в Российском университете нефти и газа, а четыре студента будут обучаться по направлениям международного отношений, энергетической дипломатической политики, международного права, правового обеспечения международного энергетического сотрудничества, международной экономики, международного энергетического сотрудничества, международного бизнеса и международного энергетического сотрудничества в Московском университете международных отношений.

Кандидатами, имеющими право на отбор, являются студенты, обучающиеся на 1 или 2 курсе в аккредитованных вузах Монголии или России со средним баллом 3,0 и выше, либо успешно обучающиеся по программе языковой подготовки российских вузов, либо окончившие с с отличием или хорошими оценками, или учащиеся в возрасте от 17 до 21 года, достигшие 80 и более процентов успеваемости в выпускном классе школ с углубленным изучением русского языка в Монголии или в совместной монголо-российской общеобразовательной школе.

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