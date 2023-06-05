Музыкальный фестиваль KHARKHORUM: ECLIPSE пройдет 10 июня в Улан-Баторе. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Музыкальный фестиваль KHARKHORUM уже второй год будет проходить в ледовом дворце «Stepp Arena» 10 числа этого месяца под названием ECLIPSE.

DJ и продюсер Nina Kraviz, которая считается одной из лучших техно диджеев мира, впервые приехала в Монголию и выступит на фестивале KHARKHORUM: ECLIPSE.

Помимо легендарных Ben Frost, Dopplereffekt и Alex Wilcox, в мероприятии также примут участие лучшие ди-джеи Монголии Mara b2b TMK и NOMTII.

Это KHARKHORUM: ECLIPSE станет захватывающим сотрудничеством электронной музыки и цифрового искусства, которое перенесет вас в странный мир испанского художника Эфрена через беспрецедентно масштабную инсталляцию на светодиодном экране.

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