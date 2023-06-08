- Азия и мир, политика
- 11:15, 08 июня 2023
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- Обновлено: 11:16, 08 июня 2023
|Предыстория: Украинские военные обвинили российские войска в подрыве дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС, произошедшее рано утром 6 июня. В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он назвал происшествие «варварской акцией» киевских властей.
«Киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории»,— передает пресс-служба Кремля слова президента.
Он добавил, что такие действия привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Как ранее сообщал TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента, Эрдоган предложил Путину помощь в расследовании разрушения плотины Каховской ГЭС. Президент Турции также созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер предложил Зеленскому создать комиссию из разных экспертов (из России, Украины, ООН и других стран, в том числе Турции) для совместного расследования разрушения.
Часть плотины Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты: города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Всего в зоне затопления оказались до 40 тыс. человек. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС.