В Казахстане в мае побит температурный рекорд 53-летней давности

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На западе Казахстана в мае были побиты температурные рекорды 53-летней давности, сообщает «Казгидромет».

Синоптики отметили, что в мае в стране и особенно в западной ее части наблюдалась по-летнему жаркая погода. Ближе к концу месяца такая ситуация распространилась на всю страну.

Самая высокая средняя температура была зафиксирована 1 мая в Мангистауской области на метеостанции Аккудык - до +34,1 градуса, таким образом побив прошлый рекорд наблюдений на этой станции 2005 года - 33,9 градуса. На метеостанции Сам максимальная температура воздуха была +32,5 градуса, в последний раз в этот же день абсолютный максимум отмечался в 1975 году (+31 градус).

В Атырауской области 1 мая был побит рекорд на метеостанции Кульсары - столбики термометров достигли отметки +33,4 градуса, таким образом перекрыв рекорд 1986 года в 31,8 градуса.

Кроме того, было побито два рекорда 1970 года. 2 мая на той же станции Кульсары наблюдалась температура 32,4 градуса (53 года назад было 32,3), а на метеостанции Тайпак в ЗКО в этот день самая высокая температура воздуха была +32,2 градуса, перебив результат 1970 года почти на градус.

В дальнейшем на протяжении мая побиты и другие рекорды в различных регионах страны:

11 мая на метеостанции Баянауыл (Павлодарская область) отметили +31,3 градуса, тем самым был перекрыт рекорд 1976 года (+30 градусов),

11 мая на метеостанции Жарык (Карагандинская область) столбики термометров достигли отметки +29,6 градуса, последний раз в этот же день максимум отмечался в 1991 году и составил +29,0 градуса,

27 мая на метеостанции Актау (Мангистауская область) максимальная температура воздуха составила +36,2 градуса, тем самым был обновлен рекорд 2000 года, когда температура воздуха составляла +34,0 градуса.

В северных, центральных и восточных регионах страны, напротив, из-за поступления холодных воздушных масс из Сибири температура падала ниже рекордной за последние 20-30 лет. Так, к примеру, 4 мая на метеостанции Актогай (Карагандинская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки -8 градусов, был перекрыт рекорд 1997 года (-5,1 градуса). 5 мая на метеостанции Тараз (Жамбылская область) была зафиксирована минимальная температура -1,1 градуса, тем самым был перекрыт рекорд 1998 года в +0,5 градуса.

Кроме температурных рекордов, в мае были отмечены рекорды по выпавшим атмосферным осадкам, за сутки на некоторых станциях выпала месячная норма: например, на метеостанции Казалинск (Кызылординская область) 16 мая выпало 17 миллиметров при норме 14 миллиметров в месяц, на метеостанции Тасты (Туркестанская область) 17 мая выпало 18 миллиметров при норме 17 миллиметров, на метеостанции Жаланашколь (область Жетысу) 22 мая выпало 10 миллиметров при норме за месяц 8 миллиметров.

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