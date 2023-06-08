Кыргызстан начал подниматься с колен, - Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (KG) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ упомянул о недавних событиях в Кыргызстане, где, как отметил белорусский президент, была совершена попытка раскачать обстановку внутри страны, но власти ее своевременно пресекли, сообщается на сайте президента Белоруссии.

«Молодцы ребята, справились. В зародыше справились, не дали этой заразе распространиться. Значит, выводы сделали из истории. Просто молодцы! Я отдаю дань уважения», - сказал он.

Страна, добавил он, начала подниматься с колен, ей нужно спокойное время для развития, считает он.

«Видите, пытаются качать, качать… Ну отстаньте вы от Кыргызстана! Они начали подниматься с колен, пусть развивается страна. Кому она проблемы создает? Никому. Тем не менее качают. А вы думаете, что Кыргызстан качают просто так? Нет. Это для того, чтобы подобраться через Кыргызстан к Казахстану снова, как через Россию – к Китаю. Обратите на это внимание. Особенно в Казахстане - спокойно жить не дадут», - предупредил Лукашенко.

Лукашенко выразил убеждение, что иного пути, кроме как переговоры, нет, и, по его словам, это позиция и президента России. «Мир и только мир. (...) Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже», - резюмировал белорусский президент.

Лукашенко предоставил территорию страны для вторжения российских войск в Украину. На Стамбульских переговоров о мирном урегулировании в марте 2022 года Беларуссия не участвовала. Лукашенко недавно разрешил разместить на своей территории ядерное оружие России.

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