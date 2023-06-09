Монголия подпишет соглашение о воздушном сообщении с Великобританией и Латвией

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабинета министров обсуждены и поддержаны проекты соглашений о воздушном сообщении между правительствами Монголии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительствами Монголии и Латвийской Республики.

Право подписи было предоставлено министру развития дорог и транспорта Бямбацогту Сандаг.

Соглашение о воздушном транспорте (также иногда называемое соглашением о воздушном сообщении или ATA или ASA) представляет собой двустороннее соглашение, разрешающее международные коммерческие воздушные перевозки между подписавшими сторонами.

Двусторонняя система основана на Чикагской конвенции и связанных с ней многосторонних договорах. Чикагская конвенция была подписана в декабре 1944 года и с тех пор регулирует международные воздушные перевозки. Конвенция также имеет ряд приложений, охватывающих такие вопросы, как авиационная безопасность, контроль за безопасностью полетов, летная годность, навигация, защита окружающей среды и упрощение формальностей (экспедиция и вылет в аэропортах).

В 1913 году, вероятно, самым ранним из подобных соглашений, между Германией и Францией был подписан двусторонний обмен нотами о предоставлении услуг дирижаблей.

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