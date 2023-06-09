Прекращены специальные режимы в отношении ООО «Тавантолгойская железная дорога» и АО «Тавантолгой»

CentralAsia (MNG) - В декабре 2022 года деятельность ООО «Тавантолгойская железная дорога» была взята под непосредственный контроль правительства, введен шестимесячный особый режим и начальник Юридического управления Секретариата Кабинета Министров Мягмар Нэргуй назначен Специальным представителем Правительства по компания.

На Спецпредставителя был возложен ряд обязанностей, в том числе увеличение государственных валютных резервов, реализация мероприятий в отношении ООО «Тавантолгойская железная дорога», разглашение сведений, относящихся к государственной тайне, и перевод деятельности компании в нормальный режим.

Главный секретарь Кабинета Министров Амарбаясгалан Дашзэвэг сообщил, что в результате мер, реализованных в период особого режима, деятельность ООО «Тавантолгойская железная дорога» и железнодорожного проекта «Тавантолгой-Гашуунсухайт» была публично открыта. Кроме того, обеспечена безопасность железнодорожных перевозок, что обеспечит стабильную работу компании в будущем. Он также отметил, что созданы необходимые условия для нормальной работы транспорта.

Для АО «Тавантолгой» согласно Постановлению №. Постановлением Правительства Монголии от 9 декабря 2022 г. № 450 деятельность компании взята под непосредственный контроль правительства, введен шестимесячный особый режим и назначен госекретарь Министерства юстиции и внутренних дел Сайнзориг Пурэвжав был назначен специальным представителем правительства в компании.

Кабмин принял решение отменить специальные режимы, наложенные на эти компании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения