В Казахстане на границе с Россией горит лес. Площадь лесного пожара увеличилась до 2 тыс. га

CentralAsia (KZ) - В Казахстане продолжается тушение крупного пожара на территории Батпаевского лесничества в Абайской области, где огнем охвачено 2 тыс. га., сообщает пресс-служба МЧС РК.

В ликвидации пожара принимают участие 167 человек, 47 единиц техники, в том числе три вертолёта.

Угрозы населённым пунктам нет.

«В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрий Ильина к месту пожара дополнительно направлены силы и средства от департаментов по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и Астаны», – сообщили в МЧС.

На место пожара также отправился председатель комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов.

Жители трех населенных пунктов покинули свои дома, сообщает МЧС.

«На 00.00 местными исполнительными органами развернуты эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе школы и колледжа. Население сел Успенское, Поднебесное и Барышевка самостоятельно разъехались по родственникам. Для охраны общественного порядка на месте организовано дежурство сотрудниками районных отделений полиции. Тушение продолжается на трех очагах. Всего на месте пожара задействовано 296 человек личного состава, 64 единицы техники и три вертолета», - говорится в сообщении в МЧС.

Осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня.

Лесной пожар в Абайской области начался накануне, 8 июня.

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