МВФ открывает региональный центр в Алматы для Центральной Азии и Монголии

CentralAsia (MNG) - В Алматы состоялась церемония открытия Регионального центра Международного валютного фонда (МВФ) по развитию потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Создание регионального центра отражает давние партнерские отношения между Казахстаном и МВФ. Центр, 17-й в своем роде в мире, будет служить центром координации деятельности МВФ в девяти странах региона: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Его основное внимание будет сосредоточено на развитии компетенций, содействии обмену знаниями и содействии внедрению передового мирового опыта в таких областях, как государственное управление, денежно-кредитная и фискальная политика и развитие финансового сектора.

В мероприятии приняли участие Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов и делегация МВФ во главе с Директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой, а также руководители центральных банков региона и мира, международных финансовых организаций, дипломатических миссий, а также представители государственных органов.

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