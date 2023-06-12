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После сильного ливня в Анкаре затопило станцию метро. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  Проливной дождь в турецкой столице вызвали наводнение, станция метро «Сыххие» была затоплена. Об этом сообщает Usak Gundem.

По данным TRT Haber, улицы и переулки превратились в озера, автомобили затопило. При этом с полудня дождь в городе усилился.

О пострадавших не сообщается.

В результате сильных ливней, начавшихся после полудня в воскресенье в Анкаре (Турция), затопило некоторые части города.

Сообщается, что глубина скопившейся воды на улицах города местами достигала 50 см.

Ранее главное управление метеорологии Турции объявило желтый уровень опасности в 20 провинциях.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в центральных провинциях Афьонкарахисар, Амасья, Анкара, Анталья, Бурдур, Канкири, Корум, Испарта, Кастамону, Кайсери, Киршехир, Конья, Невшехир, Нигде, Сивас, Токат, Йозгат, Аксарай, Караман и Кириккале.

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