После сильного ливня в Анкаре затопило станцию метро. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Проливной дождь в турецкой столице вызвали наводнение, станция метро «Сыххие» была затоплена. Об этом сообщает Usak Gundem.

По данным TRT Haber, улицы и переулки превратились в озера, автомобили затопило. При этом с полудня дождь в городе усилился.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi. pic.twitter.com/iuMnZuLm7v — Haberler.com (@Haberler) June 11, 2023

О пострадавших не сообщается.

В результате сильных ливней, начавшихся после полудня в воскресенье в Анкаре (Турция), затопило некоторые части города.

Сообщается, что глубина скопившейся воды на улицах города местами достигала 50 см.

Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 11, 2023

Ранее главное управление метеорологии Турции объявило желтый уровень опасности в 20 провинциях.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в центральных провинциях Афьонкарахисар, Амасья, Анкара, Анталья, Бурдур, Канкири, Корум, Испарта, Кастамону, Кайсери, Киршехир, Конья, Невшехир, Нигде, Сивас, Токат, Йозгат, Аксарай, Караман и Кириккале.

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