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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,2

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на Филиппинах, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Информации о жертвах и разрушениях нет.

Очаг землетрясения находился в 41 километрах к юго-западу от города Батангас на глубине два километра. Подземные толчки зафиксировали в 11:19 по местному времени.

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