На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,2

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на Филиппинах, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Информации о жертвах и разрушениях нет.

Очаг землетрясения находился в 41 километрах к юго-западу от города Батангас на глубине два километра. Подземные толчки зафиксировали в 11:19 по местному времени.