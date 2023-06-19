Узбекистан и Иран решили создать совместные СЭЗ и увеличить число авиарейсов между столицами

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Иран подписали меморандум о создании совместных свободных экономических зон и договорились увеличить число регулярных авиарейсов между столицами двух стран – в рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева в Тегеран, состоявшегося 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

По словам посла Ирана в Узбекистане Хамида Наирабади, в 2022 году объем товарооборота между двумя странами достиг $436 млн.

«Однако эта цифра не соответствует имеющемуся экономическому потенциалу. Соответственно, первый запланированный шаг заключается в увеличении годового товарооборота двух стран до 2 млрд миллиардов евро в ближайшем будущем», — заявил посол.

Накануне визита Мирзиёева состоялся бизнес-форум, участие в котором приняли свыше 200 предпринимателей Узбекистана и Ирана. 18 июня в Ташкенте открылся «Иранский дом инноваций и технологий» (IHITT), который одновременно будет являть собой представительство вице-президента Ирана по науке и технологиям в Узбекистане. В IHITT создана постоянно действующая выставка инновационных технологий, продуктов и услуг иранских компаний.

В Тегеране Шавкат Мирзиёев посетил специализированную выставку, на которой была представлена продукция крупных научно-производственных компаний Ирана в области высоких технологий и инноваций, машиностроения, приборостроения, медицинской техники, фармацевтики, современных строительных материалов, текстильной промышленности.

Узбекский президент пообщался с руководителями представленных компаний, ознакомился с презентациями новых технологий. По итогам посещения выставки поручил ответственным лицам изучить возможности создания совместных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации пилотных проектов по внедрению в Узбекистане иранских технологий и инновационных решений.

Расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стало одной из главных тем переговоров между Мирзиёевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси в узком и расширенном составе, которые прошли во дворце «Джумхури» комплекса «Саадабад». На них стороны уделили время таким темам, как:

использование кратчайших транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Ираном;

меры по реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, химической промышленности, фармацевтики и медицинских технологий, пищевой промышленности, текстиля, промышленных стройматериалов, машиностроения, приборостроения и электротехники;

взаимодействие по строительству теплиц, производству сельхозоборудования, внедрению водосберегающих технологий, обмену опытом в садоводстве и рыбоводстве, селекции засухоустойчивых культур;

установление прямых контактов между Бухарской областью и провинцией Хамадан, а также городами Самарканд и Исфахан

развитие культурных, научно-инновационных обменов;

объединение усилий в борьбе с такими глобальными вызовами и угрозами, как международный терроризм, наркотрафик, кибертерроризм, торговля людьми.

укрепление мира и стабильности в Афганистане и другие темы.

По итогам визита Мирзиёева в Иран было подписано совместное заявление об укреплении сотрудничества между двумя странами и 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов. В их числе:

соглашение между правительствами о преференциальной торговле;

программа сотрудничества между Агентством технического регулирования Узбекистана и Национальной стандартной организацией Ирана»;

план действий по сотрудничеству в области технологий и инноваций;

меморандумы о сотрудничестве в области фармацевтики, транспорта и транзита;

план совместных мер в области спорта и другие документы.

Главы двух государств поручили подготовить ряд совместных «дорожных карт» и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых соглашений.

Еще одним пунктом программы визита президента Узбекистана стала встреча с верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи. «В ходе дружеской и открытой беседы стороны уделили особое внимание развитию и укреплению двусторонних связей, обсудили намеченные меры по дальнейшему углублению узбекско-иранского всеобъемлющего сотрудничества. Особо подчеркивалась достигнутая на протяжении многих веков культурно-историческая общность двух народов», — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.