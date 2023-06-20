Улан-Батор примет финал Лиги наций FIBA 3x3 2023

CentralAsia (MNG) - Финал Лиги наций 2023 пройдет в исторической столице Монголии Улан-Баторе с 13 по 15 сентября.

Страна, одержимая 3x3, стала одной из самых больших историй успеха в игре с 21 очком, поскольку кочевая восточноазиатская нация принимала многочисленные соревнования FIBA 3x3 на протяжении многих лет.

Это будет последнее мероприятие, в котором Лига Наций продемонстрирует лучшие молодые таланты в категориях до 21 года и до 23 лет. Игроки U21 родились в период с 2002 по 2004 год, а игроки U23 родились с 2000 по 2004 год.

Две команды U23 из принимающей Национальной федерации (Монголия) и победители каждой конференции (включая конференции U21) пройдут в финал.

В случае, если одна из команд Монголии до 23 лет выиграет свою конференцию, команда, занявшая следующее место в этой конференции, выйдет в финал.

В этом выпуске проведено рекордное количество конференций – 13, включая новую конференцию Азия-Океания.

Мероприятия будут проводиться в июне и июле в таких городах, как Доха, Жичжао и Ханьдань в Китае, а также в любимом фанатами 3x3 месте Вуарон во Франции.

Окончательные даты и места проведения соревнований будут объявлены позднее.

В прошлом году Франция совершила исторический дубль, выиграв как мужскую, так и женскую категории в финале Констанцы.

Лига Наций ФИБА 3x3 была запущена в 2017 году как программа развития для мужчин и женщин в возрасте до 23 лет, направленная на развитие их навыков при подготовке к открытой категории.

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