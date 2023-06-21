Узбекистан и Казахстан резко сократили объем поставок газа в Китай

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - С января по май 2023 года Узбекистан и Казахстан значительно сократили объем поставок природного газа в Китай в стоимостном выражении.

Экспорт узбекского газа в эту страну снизился на 60,71% и составил $118,63 млн, казахстанского — на 25,4%, до $300,13 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Физический объем поставок не приводится.

Тем временем экспорт указанного энергоносителя из Туркменистана вырос примерно на 13,5% и составил $4,25 млрд. Эта республика занимает первое место по поставкам трубопроводного газа в КНР. На втором месте – Россия, которая отправила в Китай газа на $2,81 млрд, рост в годовом исчислении составил 2,12 раза.

На третьем – Мьянма, увеличившая объем поставок на 23,1%, до $630,53 млн. Далее следуют Казахстан и Узбекистан.

В 2022 году Туркменистан поставил в Китай газ на $10,25 млрд (рост на 51%), Россия — на $3,98 млрд (рост в 2,63 раза), Мьянма — на $1,43 млрд (повышение на 1,3%), Казахстан – на $1,08 млрд (снижение на 4%), Узбекистан — на $1,07 млрд (рост на 33,9%).

В последние годы Узбекистан серьезно сократил продажи природного газа за рубеж – из-за роста спроса на внутреннем рынке. В 2020 году был полностью прекращен экспорт в Россию и втрое снижен объем поставок в Китай. Годом ранее Россия закупила 6,8 млрд кубометров узбекского газа, обойдя по объемам закупок Китай (5,1 млрд).

Сейчас Узбекистан увеличивает импорт газа. В частности, 16 июня страна подписала с «Газпромом» двухлетний контракт на поставку 2,8 млрд кубометров газа в год.

Казахстан тоже сокращает экспорт – по аналогичной причине. По словам эксперта по нефтегазовым проектам Нурлана Жумагулова, рост спроса внутри страны объясняется увеличением охвата газификацией регионов Казахстана и тем, что многие крупные промышленные предприятия, такие как «Арселор Миттал», предпочли углю газ. Весной 2022 года глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков заявил, что ежегодно потребление газа в стране растет на 7% и к 2025 году Казахстан начнет испытывать дефицит этого энергоносителя.

По данным QazaqGaz, в 2022 году потребление газа в Казахстане составило 21 млрд кубометров, к 2030 году вырастет до 40 млрд кубометров. В компании не исключили прекращения экспорта газа в осенне-зимний период 2023/2024 годов, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.