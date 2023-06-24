ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге, - «Би-би-си»
- Азия и мир, политика
- 2:52, 24 июня 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Московское управление ФСБ поднимают по тревоге, пишет «Русская служба Би-би-си».
На трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали, пишет издание.
- Ранее Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление». При этом он сказал, что это «не военный переворот, а марш справедливости».
- Затем ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
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