ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге, - «Би-би-си»

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CentralAsia (CA) - Московское управление ФСБ поднимают по тревоге, пишет «Русская служба Би-би-си».

На трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали, пишет издание.

Ранее Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление». При этом он сказал, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Затем ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.