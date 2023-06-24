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ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге, - «Би-би-си» 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Московское управление ФСБ поднимают по тревоге, пишет «Русская служба Би-би-си».

На трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали, пишет издание.

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