Томита ставит Японию на седьмое небо на турнире Большого шлема IJF в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Вакаба Томита взяла золото, чтобы завершить доминирующий турнир Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) в Улан-Баторе для Японии.

Томита уложила израильтянку Раз Хершко на спину, чтобы выиграть иппон в решающей весовой категории свыше 78 килограммов среди женщин.

Триумф ознаменовал седьмую золотую медаль на Steppe Arena в столице Монголии, когда они возглавили турнирную таблицу.

К паре на подиуме присоединились бронзовые призеры Номинзул Дамбадаржаа из Монголии и южнокореец Ким Ха Юн.

В мужских соревнованиях нейтральные спортсмены одержали две победы: Михаил Игольников одержал победу в финале классификации до 90 кг, обыграв кыргызстанца Эрлана Шерова, а Инал Тасоев победил Ким Мин Чжона из Южной Кореи в весовой категории свыше 100 кг.

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