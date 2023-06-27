MIAT имеет парк из пяти самолетов, в том числе один Boeing 767-300ER

CentralAsia (MNG) - В 2019 году было объявлено, что MIAT Mongolian Airlines и Air Lease Corporation заключили долгосрочный договор аренды на приобретение одного Boeing 787. В конечном итоге этот заказ был увеличен до двух самолетов.

В то время первый самолет планировалось доставить весной 2021 года. Однако, как и следовало ожидать, из-за пандемии и проблем с производством Boeing 787 этот график значительно сдвинулся. Поставка первого самолета была запланирована на второй квартал 2023 года. Достаточно сказать, что этот график больше не выдерживается.

Хотя точные детали интерьера салона пока неизвестны, ожидается, что в самолете будет 313 мест, в том числе 16 мест бизнес-класса, 21 место премиум-эконом-класса и 276 мест эконом-класса.

Для сравнения, парк MIAT Mongolian Airlines в настоящее время состоит из пяти самолетов, включая один Boeing 767-300ER, три Boeing 737-800 и один Boeing 737 MAX 8. В настоящее время 767 является единственным дальнемагистральным самолетом MIAT Монгольский между Улан-Батор и Франкфурт.

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