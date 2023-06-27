Монгольский спортсмен стал чемпионом мира по конной борьбе

CentralAsia (CA) - Первый чемпионат мира по конной борьбе (аударыспак) прошел в Республике Татарстан, Россия, 23-24 июня.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 15 стран, в том числе России, Монголии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

5 спортсменов из Монголии во главе с председателем Национального спортивного объединения казахов аймака Баян-Өлгий А.Ромом приняли участие в чемпионате мира и соревновались в весовых категориях 70, 80, 90, 100, 100+ кг, тестирование их скорость и ловкость.

В весовой категории 90 кг соревнований уроженец сомона Баяннуур аймака Баян-Өлгий Е.Женисбек квалифицировался на первенство мира. Кроме того, спортсмен 70 кг М. Журагат завоевал бронзовую медаль, а Е. Өмиртай, С. Женисбек и Ж. Бахытжан, выступавшие в весовой категории 80, 90 и 100 кг, заняли 4-е место.

По командным результатам спортсмены Монголии заняли 3 место.

Аударыспак (каз. аударыспақ) — состязание всадников, одна из национальных спортивных игр кочевых народ. Аударыспак в большей степени относится к конному спорту, нежели к спортивной борьбе. У киргизов аударыспак называется оодарыш или эңиш.