«Подключенные услуги» — ключ к преобразованию экономики в странах, не имеющих выхода к морю

CentralAsia (MNG) - Международный торговый центр (ITC) выпустил мультимедийный отчет о преобразовании экономики с помощью подключенных услуг, в котором особое внимание уделяется странам, не имеющим выхода к морю. В отчете рассматриваются четыре типа услуг, известных как подключенные услуги, которые стимулируют экономическую трансформацию.

Четыре услуги – транспорт и логистика, финансовые услуги, информационные и коммуникационные технологии, а также деловые и профессиональные услуги – способствуют увеличению производства, торговли и рабочих мест. Они также помогают сделать все фирмы более конкурентоспособными за счет создания более благоприятной для бизнеса среды.

Как показывают исследования ITC, подключенные услуги помогают компаниям присоединиться к мировой экономике через торговлю. В регионах с качественными подключенными услугами экспортируют 44% всех компаний по сравнению с 19% фирм, где такие услуги слабее.

В странах, не имеющих выхода к морю, инвестиции в эти услуги имеют решающее значение. Их показатели в области логистики, например, на 17% ниже, чем в среднем по миру. Они являются частью глобальных цепочек поставок, поставляя важные товары на мировые рынки в качестве основной части своего экспорта. Чтобы лучше реагировать на потрясения в цепочке поставок, ключевое значение имеет инвестирование в подключенные услуги. Страны, не имеющие выхода к морю, также нуждаются в этих услугах, чтобы диверсифицировать свою экономику от сырьевых товаров к устойчивым товарам и услугам с добавленной стоимостью.

Это также является частью глобальной тенденции к сокращению цепочек поставок, когда страны укрепляют свои связи внутри регионов, чтобы защитить себя от потрясений в глобальных цепочках поставок.

В этом отношении сектор транспорта и логистики является одним из наиболее важных для стран, не имеющих выхода к морю, с потенциалом ускорения внутрирегиональной торговли. Торговля в странах, не имеющих выхода к морю, проходит через приоритетные торговые коридоры и многочисленные пограничные контрольно-пропускные пункты. Не менее важны пограничные реформы и цифровая трансформация в этом секторе.

«Подключенные услуги делают наши общества более равными. Такой подход к развитию, основанный на услугах, может помочь странам совершить скачок и преобразовать свою экономику», — сказала Памела Кок-Гамильтон, исполнительный директор ITC. «Для стран, не имеющих выхода к морю, транспорт и логистика являются связующим звеном, связывающим различные части цепочки поставок».

В этом мультимедийном выпуске последнего обзора конкурентоспособности МСП представлены видео, фотографии и статистические данные. В нем также есть новый раздел с данными о роли транспорта и логистики в странах, не имеющих выхода к морю, а также рекомендации по упрощению процедур торговли.

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