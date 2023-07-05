Монгольский фильм «Сорил» прошел отбор в конкурсную секцию Международного кинофестиваля в Пучхоне

CentralAsia (MNG) - Художественный фильм «Сорил» режиссера Батдэлгэр прошел отбор в конкурсную секцию 27-го Международного фестиваля фантастических фильмов в Пучхоне.

Художественный фильм «Сорил» участвовал в конкурсе под названием «DISORDER» и был выбран в конкурсной секции. Он выйдет в международный прокат 1 и 4 июля. Итоги конкурсной секции будут объявлены 7 июля.

Международный фестиваль фантастических фильмов в Пучхоне или BIFAN проводится в 27-й раз с 29 июня по 9 июля 2023 года в Пучхоне, Южная Корея.

Кинофестиваль является не только одним из крупнейших фестивалей в Азии, но и конкурсная секция разделена на такие жанры, как ужасы, психологические ужасы, боевики, сказки, приключения и т. д.

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