Британские археологи нашли гигантские топоры Ледникового периода

CentralAsia (CA) - Британские археологи обнаружили в графстве Кент «склад» доисторических каменных орудий — чуть ли не самый большой из когда-либо найденных на Британских островах, сообщает «Би-би-си».

Ученые нашли каменные артефакты в отложениях Ледникового периода на склоне одного из холмов, окружающих долину реки Медуэй.

Всего было найдено 800 артефактов возрастом более 300 тыс. лет. Они были погребены под осадочными отложениями древнего русла реки. Одна из самых интересных находок — ручной топор длиной почти 30 см.

Этот топор каменного века представляет собой кусок кремня, обтесанный с обеих сторон так, чтобы придать ему симметричную форму, с длинным острым лезвием. Считалось, что такие инструменты держались просто в руке, без какой бы то ни было ручки, и использовались для разделки туш животных.

Однако найденный топор столь велик, что трудно представить, чтобы с ним было удобно обращаться.

По словам старшего археолога Университетского колледжа Лондона (UCL) Летти Ингри, доисторические инструменты считаются гигантскими, когда они составляют более 22 см в длину. А один из топоров был и еще больше.

«Эти топоры такие большие, что трудно представить, как их можно было легко держать и использовать. На данный момент мы не знаем, почему они оказались такими огромными и какие именно виды древних людей их делали», — добавила она.

Ингри предположила, что они выполняли ритуальную, а не практическую функцию.

Считается, что место раскопок относится к раннему доисторическому периоду Британии, на который приходятся первые племена неандертальцев. Не исключено, что они делили первобытный ландшафт с другими ранними человеческими племенами.

В ту пору долина реки Медуэй кардинально отличалась от своего нынешнего вида и представляла собой покрытые лесом холмы, перемежающиеся ручьями и реками.

По этому первобытному пейзажу бродили олени, дикие лошади, а также менее очевидные для Англии млекопитающие, например, вымершие ныне слоны с прямыми бивнями и даже львы.

Доктор Мэтт Поуп из Института археологии UCL сказал, что эти раскопки «дают нам невероятно ценную возможность изучить, как менялся ландшафт ледникового периода более четверти миллиона лет тому назад».

«Последующее изучение находок с участием специалистов из UCL и других университетов Британии, возможно, позволит нам понять, почему это место было важным для первобытных людей, и как каменные орудия труда, включая и гигантские топоры, помогли им адаптироваться к условиям Ледникового периода», — пояснил он.

Археологические артефакты такого возраста находились в этом районе и раньше, но не в таком количестве. Масштабные раскопки были заказаны в преддверии строительства Морской академии в городе Струд неподалеку от Лондона.

Римское кладбище

Второй находкой при раскопках стало римское кладбище, которому как минимум на 250 тыс. лет меньше, чем каменным топорам.

Ученые полагают, что захоронения относятся к периоду между I и IV веками н. э, и что там погребены умершие люди, жившие в располагавшейся неподалеку римской вилле.

Всего были найдены останки 25 человек, 13 из которых были кремированы. В девяти погребениях были также обнаружены личные вещи и украшения. Археологи полагают, что раскопанные поблизости от кладбища черепки глиняной посуды и кости животных являются остатками погребальных трапез.

Первые люди Британских островов

Недавние исследования показали, что нынешнее графство Кент было родиной первых людских племен на Британских островах.

Предок неандертальцев, так называемый гейдельбергский человек (homo heidelbergensis), обитал на территории нынешнего города Кентербери и его окрестностей где-то между 560 и 620 тыс. лет тому назад.

Известно, что самые первые предки современных людей появились на Британских островах еще раньше, но, если верить ученым, долго они не задерживались.

Мигрировать из Британии в континентальную Европу в ту пору было совсем не сложно, потому что она превратилась в остров лишь в VII тысячелетии до н. э.

Каменные орудия, позволившие поместить Кент на карту доисторического распространения человека, были найдены 100 лет назад, в 1920 году. Но лишь в прошлом году удалось правильно определить их возраст.

Доктор Томас Проффит из Института эволюционной антропологии Макса Планка, который проанализировал артефакты, сказал, что по ним видно, что люди уже в то время обрабатывали шкуры животных — возможно, для утепления своих жилищ и одежды.

«Разнообразие найденных каменных орудий, подтвержденных и в ходе недавних раскопок, позволяет предположить, что гоминиды, жившие на территории, которая впоследствии стала Британией, не просто выживали, но процветали», — сказал он.