У берегов Испании обнаружили финикийский корабль возрастом 2500 лет

CentralAsia (CA) - Затонувший финикийский корабль обнаружили испанские подводные археологи в юго-восточном регионе Мурсия. Возраст судна оценили в 2500 лет, сообщает Arkeonews.

По оценкам историков, корабль был построен около 580 года до н.э. Его изучение позволит лучше представить строительные технологии Леванта – исторического региона, охватывавшего страны в восточной части Средиземного моря, а также торговые практики финикийцев.

Корабль длиной около восьми метров находится в 60 метрах от испанского пляжа в Мазарроне. В честь муниципалитета, где было найдено судно, его назвали «Мазаррон II». Ученые составили подробную схему корабля на что ушло 560 часов подводных исследований.

По словам исследователей, несмотря на то, что древний корабль более двух тысяч лет находился под слоем отложений, он очень хорошо сохранился. Но он расположен в месте, подверженном мощным подводным течениям, которые могут представлять опасность. Поэтому они рассматривают возможность поднять «Мазаррон II» на поверхность.