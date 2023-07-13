«Цербер»: На юге Европы начинается аномальная жара, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) - В европейских странах на побережье Средиземного моря начинается самая большая жара за лето 2023 года. Об этом сообщает «Би-би-си».

Волна жары, которую прозвали «Цербером», накроет части Испании, Франции, Италии, Греции, Хорватии и Турции. Температура воздуха ожидаемо превысит 40°C, а в Италии местами допускают даже 48.8°C.

В последующие дни во многих местах могут зарегистрировать новые температурные максимумы.

Для десяти итальянских городов, включая Рим и Флоренцию, из-за жары объявили красное предупреждение.

Экстремальная жара в стране косвенно уже стала причиной смерти одного человека – в городе Лоди под Миланом от теплового удара упал в обморок 44-летний рабочий, который наносил дорожную разметку. Мужчина впоследствии скончался в больнице. Сообщали также о нескольких туристах, которые упали в обморок из-за жары.

Температурным максимумом для Европы остается показатель 48.8°C, который зарегистрировали в августе 2021 года возле города Сиракузы на итальянской Сицилии.

По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого для Европы лета прошлого года из-за жары погибло более 61 тысячи человек.

Исследования свидетельствуют, что в процессе изменения климата Европа нагревается вдвое быстрее, чем в среднем другие регионы мира.