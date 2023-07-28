Сборная Монголии завоевала Золотой кубок на турнире по тиболу в Японии

CentralAsia (MNG) - Төмөртөмөө Зундуй, заместитель мэра столицы, отвечающий за социальные вопросы, экологическое развитие и вопросы загрязнения воздуха и окружающей среды, приветствовал и поздравил почетного консула Монголии в Токусиме, Япония, Каваучи Широ и команду, завоевавшую золотой кубок чемпионата по тиболу (Tee-ball).

Чемпионат по тиболу проходил в Анане, Япония, с 19 по 26 июля 2023 года, в нем приняли участие 35 команд. Участвовали две команды по 13 человек от Монголии, а сборная Монголии заняла первое место и стала обладательницей золотого кубка чемпионата. Кроме того, спортсмены столичного района Баянгол заняли третье место.

Тибол (также teeball или T-ball) — это командный вид спорта, основанный на упрощенной форме бейсбола или софтбола. Он предназначен для ознакомления детей в возрасте от 4 до 6 лет с целью развития навыков игры в мяч и получения удовольствия.

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