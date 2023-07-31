47 процентов импорта автомобильных грузов осуществляется через порт Гашуунсухайт

CentralAsia (MNG) - 47 процентов импорта автомобильных грузов осуществляется через Гашуунсухайт, 41 процент — через Замын-Ууд, 5 процентов — через порт Алтанбулаг.

55 % экспорта отправляется в Гашуунсухайт, 24 % — в Шивээхурэн, 9 % — в Ханги, 5 % — в Булган и 7 % — в другие порты.

По данным Министерства автомобильного транспорта и развития, за первое полугодие текущего года автомобильным транспортом перевезено по двойной записи 68,37 млн ​​человек, что на 0,9 млн пассажиров больше, чем в предыдущем году.

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