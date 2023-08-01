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Из Южной Кореи депортировано 37 000 человек, из них 826 монголов

CentralAsia (MNG) -  Министерство юстиции Южной Кореи приняло меры по репатриации 37 тысяч нелегальных иностранцев в первой половине 2023 года.

Всего в рамках кампании по принудительной репатриации иностранцев, незаконно проживающих и работающих в стране, насильственно задержано 20 427 иностранцев, привлечено к юридической ответственности 4 658 нелегальных работодателей, а 18 157 граждан возвратились добровольно.

Депортировано из страны 8645 тайцев, 3923 вьетнамца, 2597 китайцев, 826 монголов, 678 казахов, 474 русских, 468 филиппинцев, 402 узбекистана и 2414 граждан других стран.

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