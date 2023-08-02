Начинается Летняя школа молодых монголоведов

CentralAsia (MNG) - 31 июля ежегодная международная программа «Летняя школа молодых монголоведов» стартовала с церемонии открытия в Министерстве образования и науки.

«Монголоведение является одной из важнейших областей, на которую должны обратить внимание монголы и монгольское государство и правительство», — подчеркнул в своем вступительном слове министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн.

Кроме того, министр сказал: «Монголоведение должно иметь большое значение на уровне национальной безопасности. Крайне важно активизировать деятельность в области монголоведения с целью поднять его на международный уровень. Также крайне важно разработать комплексную государственную политику. поддерживать как зарубежных, так и отечественных ученых-монголистов, с особым упором на молодых монголоведов».

В нем принимают участие более 30 молодых монголоведов из 13 университетов и академических учреждений стран-лидеров монголоведения, в том числе Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Германии, Японии, Республики Корея, Турецкой Республики и Российской Федерации участвуют в программе этого года.

В последние годы в результате инициатив, исследований и исследовательских работ монголоведов, молодых ученых документы и записи по истории и культуре, связанные с Монголией и монголоведением, были переведены из иностранных источников на монгольский язык. Отметив ценный вклад монголистов, министр образования и науки выразил намерение министерства поддерживать молодых ученых, магистрантов и докторантов в области монголоведения, финансировать совместные исследования и публиковать их работы через Фонд науки и техники.

Министерство намерено проводить международную программу «Летняя школа молодых монголоведов» регулярно, не ограничиваясь летним сезоном.

источник: peak.mn

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