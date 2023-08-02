В последние годы в Монголии сильно развивается стритбол

CentralAsia (MNG) - В стране активно развивается стритбол или баскетбол 3х3, а национальные сборные считаются одними из сильнейших в мире.

По распоряжению мэра Улан-Батор в этом году были построены новые баскетбольные площадки формата 3х3 в 34 населенных пунктах в шести районах столицы.

В районе Сонгинохайрхан построено 13 баскетбольных площадок, в районе Чингэлтэй – восемь, в районе Хан-Уул – четыре, в районах Сухбаатар, Баянгол и Баянзурх – по три. Из них восемь площадок введены в эксплуатацию, а остальные 26 переданы Госкомиссии.

В течение этого года планируется построить баскетбольные площадки 3х3 в 40 локациях в девяти районах столицы за счет бюджета столицы и районов, а также в рамках сотрудничества государства и частного сектора.

Игра проводится на баскетбольной площадке для Игры 3х3 с одной (1) корзиной. Стандартная игровая площадка для Игры 3х3 имеет размеры 15 м (ширина) х 11 м (длина). На площадке должна быть зона обычного для баскетбольных площадок размера, включающая в себя линию штрафного броска (5.80м), линию двух очков (6.75м) и область «полукруга, в котором не фиксируются фолы столкновения» под одной корзиной. Может использоваться половина традиционной баскетбольной площадки.

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