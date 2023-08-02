В Казахстане экс-чемпион мира по боксу напал на гражданина Кыргызстана с ребёнком на руках: Отпустивших боксёра полицейских уволили

CentralAsia (KZ) - Сотрудников полиции, отпустивших казахстанского экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова после потасовки, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщает департамент полиции Астаны.

«По результатам проведённой проверки участковый инспектор полиции УП района Есиль освобождён от занимаемой должности. Оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции отдела местной полицейской службы УП района «Есиль» предупреждены о неполном служебном соответствии. Заместитель начальника управления полиции района освобождён от занимаемой должности, начальнику районного управления объявлен выговор», – уточнили в столичном ДП.

22 июля Бейбута Шуменова объявили в межгосударственный розыск по делу об избиении иностранца с ребёнком на руках в одном из ТРЦ столицы. На распространившихся кадрах видно, как боксёр наносит несколько ударов по лицу гражданина Кыргызстана, у которого на руках в это время сидел ребёнок. Позднее Шуменов заявил, что драка произошла после ссоры детей в игровой зоне. По факту завели дело о хулиганстве, однако сотрудники полиции отпустили боксёра вскоре после задержания.

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