Представители 28 азиатских политических партий встретятся в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 6-я Молодежная конференция и 7-я Женская конференция Международной конференции азиатских политических партий пройдут в Улан-Баторе с 4 по 7 августа.

6-я Молодежная конференция Международной конференции азиатских политических партий на тему «Вовлечение молодежи в социальный диалог для постпандемического социально-экономического прогресса» и 7-я женская конференция пройдет под девизом «Поддержка женского лидерства, чтобы сделать постпандемическое восстановление гендерно-чувствительным» соответственно.

В конференцию, которая была отложена на два года из-за пандемии, в Монголию приехали представители 28 политических партий из 21 страны.

Помимо азиатских стран, таких как Китай, Южная Корея, Турция, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Филиппины, Пакистан, Малайзия, Ирак, Грузия, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Таиланд, Бангладеш и Россия, прибыли представители политических партий из Ганы из Африки и Испании из Европы.

Международная конференция азиатских политических партий была организована в 2000 году для содействия сотрудничеству политических партий с различными политическими взглядами в Азии, для улучшения общения и взаимопонимания между странами, а также для стимулирования регионального сотрудничества между политическими партиями. Влияние организации продолжает расти из года в год: по состоянию на 2018 год ее членами стали более 350 политических партий из 52 стран региона.

Международная конференция азиатских политических партий (ICAPP), базирующаяся в Сеуле, Республика Корея, характеризуется тем, что к ней присоединились политические партии независимо от идеологии. В этом смысле Монгольская народная партия, Демократическая партия и партия «ХҮН» являются политическими силами, входящими в организацию.

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