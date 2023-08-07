Число жертв наводнения в монгольской столице возросло до 4 человек

// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) - Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) сообщило в воскресенье, что еще двое человек погибли в результате внезапных наводнений, обрушившихся на столицу Монголии в субботу вечером, в результате чего число погибших увеличилось до четырех.

«К сожалению, мы обнаружили, что 10-месячный ребенок и подросток погибли в результате наводнения в районе Баянзурх, одном из двух наиболее пострадавших районов Улан-Батора», — говорится в заявлении ГУЧС.

Кроме того, в городе затоплены дома не менее 97 семей, около 120 автомобилей, сотни заборов и несколько объектов инфраструктуры, таких как линии электропередач и дороги, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям.

Агентство сообщило, что в ближайшие дни в центральной и восточной частях азиатской страны, включая столицу, ожидается больше дождя, предупреждая общественность о необходимости принять меры предосторожности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения