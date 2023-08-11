Минэкологии Казахстана ведёт переговоры с Кыргызстаном из-за дефицита воды в Жамбылской области

CentralAsia (KZ) - Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы Жамбылской области Казахстана страдают от дефицита поливной воды из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане. Под угрозой – посевы лука и свёклы на 4000 га, сообщили в Минэкологии РК.

Как сообщили в министерстве, по данным на 9 августа, объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн кубических метров, что на 144,8 млн кубических метров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 177,28 млн кубических метров.

По реке Талас вода фактически не подаётся. Казахстан ведёт переговоры с кыргызской стороной, добиваясь подачи из водохранилища хотя бы 1/9-й части потребности, в том числе для поддержания работы Жамбылской ГРЭС имени Батурова.

«Казводхоз» чистит коллекторно-дренажные сети вдоль границы, что позволит увеличить поступление воды в Талас и минимизировать потери урожая. Пока Таласский район от полива полностью отключён.

Резкий дефицит воды – и в Кордайском районе, где от полива отключили сельские округа Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное. По каналу же в Меркенском районе вода из Кыргызстана не поступает уже несколько лет, и его подпитывают из рек Аспара и Меркенка.

«С каждым годом нехватка водных ресурсов всё ощутимее. Мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдению севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер», – сказал вице-министр экологии Галидулла Азидуллин на встрече с жителями Жамбылской области.

В регионе проводят полную инвентаризацию орошаемых земель для расчёта потребности в воде на следующий вегетационный период.

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