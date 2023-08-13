Два небольших землетрясения произошли рядом с ядерным полигоном в Северной Корее

CentralAsia (CA) - В воскресенье 13 августа рядом с ядерным полигоном в Северной Корее произошли два небольших природных землетрясения, сообщило Yonhap News со ссылкой государственное метеорологическое агентство Южной Кореи.

Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильджу, провинция Северный Хамгён, в 3:13 утра, а второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильджу в 7:55 утра.

Кильджу является местом для ядерного полигона Пунгери, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.