The Blue Sky Messengers репетируют неделю в Монголии

CentralAsia (MNG) - The Blue Sky Messengers — это монголо-европейский молодежный джазовый оркестр, созданный EUNIC в Монголии в сотрудничестве с европейскими и монгольскими партнерами. В его состав входят студенты, недавние выпускники и преподаватели музыкальных консерваторий Ольборга, Парижа, Мюнхена, Клагенфурта и Улан-Батора.

Оркестр будет находиться в Монголии с конца августа по начало сентября 2023 года. Он будет репетировать в течение одной недели в лодже Yeruu аймака Сэлэнгэ, а затем даст концерты в театре Залуучууд в Дархане (26.08.2023) и на Битлз-сквер. (29.08.2023), в Филармонии (30.08.2023) и в Джаз-клубе Fat Cat (31.08.-02.09.2023) в Улан-Баторе.

Перед поездкой в Монголию участвующие студенты и преподаватели будут сотрудничать в режиме онлайн, чтобы создать уникальный репертуар, представляющий каждую страну-участницу и Монголию в качестве принимающей страны. Каждая страна будет художественно представлена как минимум одной композицией или аранжировкой из своей культуры.

Проект финансируется EUNIC, Франко-германским культурным фондом, а также членами-исполнителями EUNIC Монголия, Альянсом Франсез Улан-Батор, посольством Австрии в Пекине, Датским институтом культуры в Пекине и Гёте-Институтом Монголии с поддержка Представительства ЕС в Монголии.

Партнерами Blue Sky Messengers являются Музыкальный центр Дидье Локвуда в Париже, Франция, Частный университет музыки Густава Малера в Клагенфурте, Австрия, Королевская музыкальная академия в Ольборге, Дания, а также другие партнеры в Монголии, такие как Jazz НПО Lab, НПО GMUB, джаз-клуб Fat Cat, Монгольская государственная филармония, город Улан-Батор, лоджа Yeruu, театр Залуучууд в Дархане и MNB World.

The Blue Sky Messenger — это проект EUNIC в Монголии. EUNIC — Национальные институты культуры Европейского Союза — это европейская сеть национальных культурных институтов и организаций, в которую входят 39 членов из всех государств-членов ЕС и ассоциированных стран. EUNIC в Монголии стремится развивать прочные и устойчивые связи между заинтересованными сторонами в сфере культуры в Европейском Союзе и Монголии, участвуя в мероприятиях, которые обусловлены глобальными вызовами, на которые мы должны вместе реагировать.

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