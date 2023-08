Тайфун «Лан» обрушился на запад Японии

CentralAsia (CA) - Тайфун «Лан» обрушился на полуостров Кии на западе Японии, вызвав проливные дожди, нарушив воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Около 650 человек были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Кансай, расположенном на искусственном острове в заливе Осака, после того как тайфун перекрыл доступ к железнодорожным и автомобильным дорогам.

Тайфун обрушился на некоторые районы западной Японии с проливным дождем: за 6 часов в Натикацууре (префектура Вакаяма) выпало 304 мм осадков, а в Аябэ (префектура Киото) — 190 мм.

Метеорологическое агентство предупреждает о проливных дождях в восточной, центральной и западной частях Японии и призвало жителей быть бдительными в связи с возможными опасными наводнениями, оползнями и сильными ветрами.

Операторы скоростных автомагистралей частично закрыли сети в районах, которые могут пострадать от тайфуна, в то время как Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co. отменили более 560 рейсов, в основном вылетающих и прибывающих в западную Японию.