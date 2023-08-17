Литва с 18 августа закрывает 2 пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на передислокацию группы «Вагнера»

CentralAsia (CA) - Два пункта пропуска через границу с Беларусью будут временно приостановлены с 18 августа, сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

Начиная с 18 августа, будет временно приостановлена работа двух из шести пограничных пунктов пропуска между Литвой и Беларусью, в частности пограничных пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс. Предложение, выдвинутое Министерством транспорта и коммуникаций, получило одобрение правительства Латвии.

«Было принято решение временно приостановить работу этих пунктов пропуска, чтобы уменьшить угрозы на границе с Беларусью. Единственное движение через эти контрольно-пропускные пункты — легковые автомобили и порожние грузовики через Тверечюс. Все пропускные способности на контрольно-пропускных пунктах будут направлены на крупнейший контрольно-пропускной пункт в Медининкае, поэтому ситуация с очередями транспортных средств и грузов не должна существенно измениться», - сказал канцлер Министерства транспорта и коммуникаций Литвы Рамунас Дилба.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, закрытие этих двух пограничных пунктов пропуска является ответом на передислокацию группы Вагнера в Беларусь.

«Это решение является одной из превентивных мер, направленных на устранение возникающих угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Это позволит пограничникам перераспределить свои силы на границе с Беларусью и уделять еще больше внимания охране государственной границы», - заявила министр Билотайте.

Движение с этих контрольно-пропускных пунктов будет перенаправлено на пограничный пункт Медининкай, расположенный недалеко от Шумскаса. В настоящее время этот контрольно-пропускной пункт находится на завершающем этапе реконструкции. Примечательно, что он выделяется как самый большой и технологически продвинутый, оснащенный системой рентгеновского контроля, чего нет ни на контрольно-пропускных пунктах Тверечюс, ни на Шумскасе. Ожидается, что это усовершенствование также сыграет значительную роль в пресечении контрабандной деятельности.

На границе с Беларусью действуют еще три пограничных пункта пропуска: Лаворишкес, Райгардас и Шальчининкай, на долю которых приходится значительная доля грузовых перевозок.