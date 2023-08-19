Канада переживает худший сезон лесных пожаров в своей истории. Спутниковые снимки

- Азия и мир, происшествия
- 19:49, 19 августа 2023
- Просмотров: 1324
- Обновлено: 19:58, 19 августа 2023
CentralAsia (CA) - В этом году мы переживаем худший сезон лесных пожаров в истории Канады, заявил 19 августа глава канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби.
По его словам, за последние 24 часа ситуация быстро развивалась, и в ближайшие дни страну ожидает чрезвычайно сложная ситуация.
Учитывая эти быстро меняющиеся условия, мы объявляем чрезвычайное положение в провинции.
Мы также наблюдаем, как эвакуируется все больше и больше людей, а доступ к жилью во внутренних районах становится все более ограниченным. Мы должны обеспечить наличие жилья для людей, которые будут эвакуированы», - написал он.
Как отмечает Всемирная метеорологическая организация, продолжающийся кризис с лесными пожарами в Канаде достиг беспрецедентных масштабов, побив все предыдущие рекорды.
В настоящее время горит более 1 000 очагов возгорания.
Одним из пострадавших районов является Северо-Западная территория (NW) на крайнем севере Канады, недалеко от Полярного круга. Йеллоунайф, самый густонаселенный город провинции, был эвакуирован.
Пожары выбросили в атмосферу огромные столбы густого дыма. На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus Sentinel-3 17 августа, виден дым из Канады, застилающий небо над Гренландией.
А на этом спутниковом снимке, сделанном в начале августа, видны густые клубы дыма от десятков продолжающихся крупных пожаров на Северо-Западных территориях.
Данные, опубликованные Канадским межведомственным центром по борьбе с лесными пожарами, показывают, что в начале августа количество гектаров, сгоревших по всей стране, было примерно вдвое больше, чем обычно сжигается за весь сезон. По состоянию на 10 августа эта площадь составляла 13,5 млн га.