Канада переживает худший сезон лесных пожаров в своей истории. Спутниковые снимки

Келоуна // Gord. E.Nichols

CentralAsia (CA) - В этом году мы переживаем худший сезон лесных пожаров в истории Канады, заявил 19 августа глава канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби.

По его словам, за последние 24 часа ситуация быстро развивалась, и в ближайшие дни страну ожидает чрезвычайно сложная ситуация.

Учитывая эти быстро меняющиеся условия, мы объявляем чрезвычайное положение в провинции.

Мы также наблюдаем, как эвакуируется все больше и больше людей, а доступ к жилью во внутренних районах становится все более ограниченным. Мы должны обеспечить наличие жилья для людей, которые будут эвакуированы», - написал он.

Как отмечает Всемирная метеорологическая организация, продолжающийся кризис с лесными пожарами в Канаде достиг беспрецедентных масштабов, побив все предыдущие рекорды.

В настоящее время горит более 1 000 очагов возгорания.

Одним из пострадавших районов является Северо-Западная территория (NW) на крайнем севере Канады, недалеко от Полярного круга. Йеллоунайф, самый густонаселенный город провинции, был эвакуирован.

Пожары выбросили в атмосферу огромные столбы густого дыма. На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus Sentinel-3 17 августа, виден дым из Канады, застилающий небо над Гренландией.

// Снимок Copernicus Sentinel-3

А на этом спутниковом снимке, сделанном в начале августа, видны густые клубы дыма от десятков продолжающихся крупных пожаров на Северо-Западных территориях.

Данные, опубликованные Канадским межведомственным центром по борьбе с лесными пожарами, показывают, что в начале августа количество гектаров, сгоревших по всей стране, было примерно вдвое больше, чем обычно сжигается за весь сезон. По состоянию на 10 августа эта площадь составляла 13,5 млн га.

// NASA Earth Observatory