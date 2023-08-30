Граждане Монголии едут в Южную Корею по туристической визе и работают нелегально

CentralAsia (MNG) - Министр труда и социальной защиты Булгантуяа Хурэлбаатар приняла посла Республики Корея Ким Чен Гу.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможности сокращения нелегального проживания и трудоустройства за счет облегчения визовых условий для граждан Монголии, а также возможности уделения внимание социальному обеспечению граждан, работающих по контракту в Республике Корея, и граждан, выезжающих на краткосрочную работу, в командировку и на лечение.

Ким Чен Гу, посол Республики Корея, сказал: «800-900 человек подают заявления на получение корейской визы в день. Однако есть возможность легально работать по межправительственному соглашению, многие люди едут по краткосрочным визам и работают нелегально. И дело не уменьшается. Таким образом, мы будем усердно работать над продлением срока действия визы, сделаем его более открытым и создадим доступную систему».

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