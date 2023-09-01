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Посольство России в Казахстане: Генконсул Бобров завершил свою миссию в плановом порядке
Евгений Бобров
Евгений Бобров
Предыстория: МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула России после его заявлений о спаде изучения русского языка в республике

CentralAsia (KZ) -  Генеральный консул России в Алматы Евгений Бобров завершил свою миссию в плановом порядке согласно российскому закону о государственной службе, заявили 30 августа в посольстве РФ в Казахстане.

Заявление опубликовано «в связи с недостоверными публикациями в ряде СМИ о ожидаемом досрочном выезде» генконсулы Казахстана.

Ранее в СМИ по освобождению Боброва с поста связалась с его интервью агентству ТАСС, в котором генконсул говорил о уровне использования и изучении русского языка в Казахстане. Интервью было опубликовано 23 августа, спустя несколько дней в МИДе Казахстана опровергли слова Боброва, указав, что он уже завершил дипмиссию и покинул страну.

В более позднем источнике издания Orda.kz сообщалось, что уход за Бобровой был решен несколько месяцев назад — он вышел на пенсию.

«Протокол положений новых дипломатов и ухода за старыми обычно занимает время, так что, исходя из хронологии событий, они не могут быть существенными с интервью генконсулы агентства ТАСС, где он заявил об ущемлении в Казахстане русского языка. Зато связь поступает обратная: Евгений Бобров дал скандальное интервью в качестве генконсула, уже известное, что доработало в последние дни», — отмечает издание.

По данным Orda.kz, генконсульство РФ в Алматы возглавил Дмитрий Тураев.

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