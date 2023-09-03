экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юго-востоке Турции упал метеорит, - СМИ (видео)

CentralAsia (CA) -  Жители пяти турецких провинций на юго-востоке страны — Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп — сообщили о светящемся объекте, сгоревшем в атмосфере, пишет Saban. Газета приводит видео, на котором изображен светящийся в небе объект зеленого цвета.

CNN Turk, Iha, Haberturk публикуют фотографии, как предполагается, метеорита. По данным СМИ, объект упал вблизи провинции Шанлыурфа, после чего был слышен громкий звук.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com