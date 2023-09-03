На юго-востоке Турции упал метеорит, - СМИ (видео)

- Азия и мир, общество
- 13:09, 03 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Жители пяти турецких провинций на юго-востоке страны — Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп — сообщили о светящемся объекте, сгоревшем в атмосфере, пишет Saban. Газета приводит видео, на котором изображен светящийся в небе объект зеленого цвета.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık, 'meteor düştü' iddialarına yol açtı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı— Habertürk (@Haberturk) September 2, 2023
CNN Turk, Iha, Haberturk публикуют фотографии, как предполагается, метеорита. По данным СМИ, объект упал вблизи провинции Шанлыурфа, после чего был слышен громкий звук.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok ilinde görülen ve gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık Kahramanmaraş'ta da görüldü. pic.twitter.com/13mpLZ8tTR— CNN TÜRK (@cnnturk) September 2, 2023
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da birçok ilde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık, 'meteor düştü' iddialarına neden oldu.— CNN TÜRK (@cnnturk) September 2, 2023
Cismin düşme anı Hatay, Elazığ, Malatya, Erzurum, Gaziantep ve çevre illerden görüldü. https://t.co/6A3TJI1GSh pic.twitter.com/aFADX4GuYJ