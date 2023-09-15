Объем водохранилищ Каракумского канала критически снижен

CentralAsia (TM) - Объем водохранилищ в среднем и низшем течении Каракумского канала в течение лета 2023 года оставался на самых низких уровнях за последние 22 года. Об этом сообщает «Метеожурнал», исследовавший спутниковые снимки за указанный срок (более ранних снимков не существует).

Каракумский канал — большой канал, построенный в Туркменской ССР для водообеспеченности южных и юго-западных районов республики протяжённостью 1445 км. Канал начинается от реки Амударьи выше города Керки, далее идёт через пески юго-восточных Каракумов, затем пересекает древний Мургабский оазис и междуречье рек Мургаб и Теджен, далее проходит по предгорьям Копетдага.

Объем воды в Копетдагском водохранилище этим летом был одним из самых низким за последние 22 года. За больший срок просто нет архива спутниковых снимков.

Копетдагское водохранилище построено в конце третьей очереди Каракумского канала от города Теджена до Геок-Тепе, проходящей вдоль предгорий Копетдага протяжённостью 300 км. Расположено северо-западнее города Геок-Тепе.

Объем воды в водохранилище интенсивно снижался на протяжении всей весны. Так, по состоянию на 25 апреля площадь водоёма составляла 25,5 км2, при проектной площади в 33 км2. Уже 26 мая площадь уменьшилась до 17,7 км2 или сразу на более 29% всего за месяц.

Копетдагское водохранилище, 30 июня

На 30 июня площадь водохранилища несущественно увеличилась до 18,9 км2 или на 6,8% за месяц.

Однако, в течение июля водоём продолжал мелеть. По состоянию на 30 июля площадь Копетдагского водохранилища уменьшилась до 15,7 км2. За месяц минус 3,2 квадратных километра или 16,9%.

Копетдагское водохранилище, 30 июля

В течение августа существенных изменений не произошло, на 29 августа площадь составила 15,6 квадратных километра.

Копетдагское водохранилище, 29 августа

Не лучше ситуация и с другими водохранилищами в среднем и нижнем течении Каракумского канала, воды которого орошают большую часть возделываемых земель в Туркменистане.

На 25 мая этого года площадь Хаузханского водохранилища составляла 75,4 квадратных километра, при проектной площади 210 квадратных километра. Для сравнения в аналогичный период влажного 2019 года площадь водохранилища достигала 218 квадратных километра.

В течение лета площадь водоёма не только не выросла, а продолжила уменьшение, что видно при сравнении снимков в конце мая и в конце августа этого года.

Ну, а самой показательной ситуация является с водохранилищем в этрапе Берекет (Казанджикский район) открытое летом 2021 года, с проектным объемом в 18 миллионов кубических метров воды. В сравнении с началом марта, когда площадь зеркала водоёма была близка к проектным значениям, уже в середине мая водохранилище практически прекратило существование и в таком состоянии находиться по сей день.

Маловодье на водохранилищах наблюдается на фоне полноводного периода на Амударье летом этого года. По отдельным декадам объем стока превысил максимальные значения по крайне мере за последние 5 лет. В тоже время, лето – период интенсивного разбора воды на орошение, в связи с чем, даже с объемом стока Амударьи выше нормы, объем водохранилищ в среднем и нижнем течении Каракумского канала оставался очень низким.

Маловодье предшествовала засуха зимой-весной этого года в регионе, ставшая, по сути, продолжением протяженного засушливого периода, начавшегося в отдельных районах ещё в 2021 году, в следствии чего, водохранилища не успевали накопить объем воды близкий к норме для определенного сезона. Кроме того, из-за прорыва Каракумского канала в январе-феврале этого года, в связи с образованием ледяных заторов в следствии аномальных холодов, на протяжении почти 3 недель поступление воды в низовья было ограничено, а значит нарушился график наполняемости водохранилищ в холодный период года.

Летом этого года СМИ сообщали о регулярных отключениях централизованного водоснабжения даже в столице, Ашхабаде. В июле в городе отключили фонтаны, в том числе фонтан комплекса «Огузхан и сыновья», включенного в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое количество фонтанов в одном месте. Весьма вероятно, что перебои с водоснабжением наряду с прочими причинами были вызваны и дефицитом воды. Ашхабад также снабжается водой из Каракумского канала и его водохранилищ.