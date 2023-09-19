Президент Монголии пригласил президента Республики Куба посетить его страну

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель-и-Бермудес провели встречу.

Президент Хурэлсух Ухнаа, прибывший на Кубу для участия в Саммите по науке, технологиям и инновациям Группы 77 в Гаване, поздравил Кубу с председательством в Группе 77 в 2023 году и проведением Саммита.

Президент Мигель Марио Диас-Канель-и-Бермудес отметил, что правительство Кубы решило еще больше увеличить стипендию, предоставляемую монгольской молодежи в течение многих лет.

Главы государств двух стран обсудили расширение связей и сотрудничества, в том числе развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, биотехнологий, культуры, образования, сельского хозяйства, производства биологических и натуральных продуктов, спорта, расширения студенческого обмена, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель-и-Бермудес принял приглашение президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа посетить Монголию в удобное для него время и выразил намерение посетить Монголию в 2024 году.

Дипломатические отношения между Монголией и Республикой Куба установлены 7 декабря 1960 года. Между странами существуют традиционные и дружественные отношения. С монгольской стороны Кубу посетили высокопоставленные представители партии и правительства во главе с Цэдэнбалом Юмжаа в 1972 году, а с кубинской стороны в 1970 году Монголию посетил тогдашний министр Революционных вооруженных сил генерал армии Рауль Кастро Руз.

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