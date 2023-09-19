Центр медицинского скрининга NURA компании Fujifilm открывается в Монголии

CentralAsia (MNG) - Первый центр открылся по договору технологического партнерства.

Корпорация Fujifilm объявила о предстоящем открытии нового центра медицинского обследования «NURA», специализирующегося на обследовании на рак и заболевания, связанные с образом жизни, в Монголии.

Открытие центра последовало за заключением контракта о технологическом партнерстве между дочерней компанией Fujifilm Fujifilm DKH LLP, которая управляет тремя центрами NURA в Индии, и монгольским конгломератом Tavan Bogd Group. В рамках партнерского контракта группа «Таван Богд» 17 сентября 2023 года открыла центр медицинского обследования NURA в Улан-Баторе.

Расширяя свой бизнес в области медицинского обследования, Fujifilm стремится внести свой вклад в раннее выявление рака и заболеваний, связанных с образом жизни, в развивающихся странах. Новый центр NURA в Монголии станет первым центром, открытым в рамках контракта о технологическом партнерстве.

Fujifilm поделится своим опытом, полученным от работы центров NURA в Индии, с группой Tavan Bogd Group, которая работает с Fujifilm в сфере фотобизнеса с 1995 года. Fujifilm и Tavan Bogd Group будут работать вместе, чтобы создать среду, которая поддерживает доставку высококачественные услуги по скринингу в Монголии и способствовать раннему выявлению рака и заболеваний, связанных с образом жизни, в Монголии. Кроме того, Fujifilm и Tavan Bogd Group будут работать над внедрением культуры медицинского скрининга в Монголии.

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