Италия предоставит 100 пастухам из Кыргызстана работу в Сардинии, - Тhe Financial Times

CentralAsia (KG) - Итальянские фермеры обратились к своим коллегам из бывшей советской республики Кыргызстан, чтобы бороться с потерей сельскохозяйственных традиций на острове Сардиния, сообщает Тhe Financial Times.

В новой попытке решить проблемы набора персонала в сельской местности итальянская сельскохозяйственная торговая группа Coldiretti обратилась за 6000 миль в Кыргызстан, чтобы нанять пастухов, владеющих сардинскими специальностями, такими как производство сыра из козьего и овечьего молока, а также коневодство.

Coldiretti заявила в понедельник, что подписала соглашение с министерством труда Кыргызстана, позволяющее местным пастухам и их семьям работать по специальным трудовым договорам в заброшенных районах Сардинии.

Соглашение между Coldiretti и правительством Кыргызстана знаменует собой первый пилотный проект такого рода и появилось после того, как министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида призвал ЕС «защищать [сельское хозяйство] как стратегический актив».

Сардиния известна своим мясным и молочным производством, а также пляжными курортами, но ее экономика пострадала из-за отъезда рабочих из внутренних районов, поскольку молодое поколение переехало на материк в поисках работы.

В 1960-х годах сельское хозяйство составляло около 7-8 процентов валового внутреннего продукта Италии, но когда молодые итальянцы начали избегать работы в сельском хозяйстве, компании и местные администрации обратились к иностранным работникам. Сельское хозяйство в настоящее время составляет около 2 процентов ВВП.

За последние четыре десятилетия около 10 тыс. сикхских иммигрантов из индийского региона Пенджаб поселились на севере Италии и стали основой местного молочного животноводства, включая производство сыра пармезан.

В других странах сельское хозяйство пострадало от обвинений в незаконном трудоустройстве и жестоком обращении с работниками. В южном регионе Апулии в 2022 году была арестована группа местных предпринимателей за эксплуатацию нелегально нанятых сборщиков помидоров из африканских стран.

Новый пилотный проект направлен на набор 100 граждан Кыргызстана в возрасте от 18 до 45 лет, обладающих опытом работы в сельском хозяйстве, для переезда в сельские районы Сассари, Барбажи и Саррабус. Первоначально их визы будут временными, но станут постоянными после того, как они завершат программы обучения и стажировки. Кыргызских рабочих в Италии будут поддерживать «культурные посредники», говорится в заявлении Coldiretti.

«Проект направлен на борьбу с заброшенностью сельских районов, на которую также повлияли старение населения и падение рождаемости», — сказал Колдиретти. В нем говорится, что в долгосрочной перспективе в этот район могут переехать «тысячи иностранцев».

Италия выдает относительно мало рабочих виз по сравнению с другими европейскими странами, но эксперты и политики говорят, что страна нуждается в рабочих-мигрантах для поддержания своего сельскохозяйственного сектора.

Coldiretti сообщил, что в итальянском сельском хозяйстве легально трудоустроены 358 тыс. иностранных рабочих из 164 стран, включая сезонных рабочих, что составляет около четверти рабочей силы сектора.

Правое правительство Италии, которое не участвует напрямую в пилотной программе с Кыргызстаном, также в этом году приняло решение запретить производство синтетического мяса, стремясь защитить кулинарные традиции и сельскохозяйственную промышленность страны.

По данным USAID, в Кыргызстане в сельском хозяйстве занято около 40 процентов рабочей силы и на его долю приходится пятая часть ВВП. В отличие от многих соседних постсоветских стран, большая часть сельского хозяйства там ведется на небольших семейных фермах.

«Как и другие страны Центральной Азии, зависящие от миграционных потоков в Россию, Кыргызстан сейчас стремится диверсифицировать» свою внешнюю миграцию, — сказал Темур Умаров, научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги, специализирующегося на странах Центральной Азии. Он отметил, что Кыргызстан также подписал в 2022 году соглашение об отправке сезонных сельскохозяйственных рабочих в Великобританию.

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