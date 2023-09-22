Монголка назначена судьей Олимпийских игр в Париже по тяжелой атлетике

CentralAsia (MNG) - Монгольский судья Одгэрэл Лхагвасурэн назначена судьей соревнований по тяжелой атлетике Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Одгэрэл Лхагвасурэн родилась 14 июня 1982 года в городе Баруун-Урт аймака Сухбаатар.

Она окончила университет физкультуры «Их шавь» в Улан-Баторе и Пекинский университет физкультуры как тренер по тяжелой атлетике.

Она завоевала первую континентальную серебряную медаль на чемпионате Азии среди женщин по тяжелой атлетике в Цинхуандао в 2013 году, и получила квалификацию международного судьи в 2012 году.

Одгэрэл семь раз была приглашена судьей на чемпионате мира, также работала на Восточноазиатских играх 2013 года, Универсиаде 2019 года, Летних Азиатских играх-2018, Универсиаде-2019 и летних юношеских Олимпийских играх 2018 года.

Она работала судьей на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

источник: Middle Asia News

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