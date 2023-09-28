Учащиеся III и IV классов изучают математику на платформе Eduten

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн принял участие в праздновании 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Финляндией.

Энх-Амгалан Лувсанцэрэн

Министр образования и науки Энх-Амгалан принял участие в юбилейном мероприятии в качестве руководителя монгольской секции совместной комиссии правительств Монголии и Финляндии.

Министр образования и науки отметил, что между гражданами наших двух стран существует давняя история общения, и сообщил, что известный финский лингвист и путешественник Густав Рамстед, начиная с конца XIX века, несколько раз посещал Монголию. Поскольку он в совершенстве владел монгольским языком, многие местные жители уважали его как «монгола в теле финна».

В последние годы сотрудничество между двумя странами все интенсивнее расширяется в сфере образования. Монголия стремится устранить разрыв в качестве образования. Для этой цели была использована платформа курса высшей математики Университета Турку, Финляндия. В этом учебном году около 140 тысяч учеников 3 и 4 классов всех государственных школ страны изучают математику на платформе Eduten. В ближайшие годы ее планируется внедрить на национальном уровне.

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